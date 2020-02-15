Слуцкая рассказала, как ей сделали предложение в день святого Валентина

Знаменитая российская фигуристка Ирина Слуцкая в своем Instagram рассказала о том, как ей сделали предложение в день святого Валентина.

Сейчас она замужем за бизнесменом Алексеем Говыриным. У 41-летней Слуцкой трое детей: двое от первого брака — сын Артем (2007) и дочь Варвара (2010) и дочка от нынешнего супруга, которая родилась в декабре.

— Наша история любви началась именно в этот день. Вечером 14 февраля он сделал мне предложение! Но прежде чем начать свой рассказ, я хочу пожелать вам невероятного Дня всех влюбленных! Вы уже успели проснуться, подойти к своему любимому человеку и просто поцеловать и обнять его? Скажите, что любите и очень дорожите им! Поверьте мне, мир вокруг вас станет сразу гораздо теплее и ярче!

Возвращаюсь к рассказу... К тому моменту мы уже достаточно долго встречались, но мыслей о свадьбе и замужестве у меня пока не возникало. Я думала, что меня ждёт обычный романтический вечер с любимым человеком и все. Ничего кроме, может быть, цветов, приятных комплиментов и маленькой милой безделушки. Я никогда не относилась к этому дню особенно серьезно ( как, наверное, и сейчас). Для меня этот праздник всегда был и есть просто лишним удачным поводом ещё раз сказать всем близким, как сильно я их люблю и ценю. ?

И вот настал час «Х». Мы вдвоем в романтическом месте. Играет прекрасная музыка. Мы шутим, много болтаем, и тут мне звонит телефон, вынуждая меня отойти. После короткого разговора я возвращаюсь, а на моем стуле красуется маленькая коробочка. Смотрю, глаза у мужа блестят. Сердце у меня начинает биться сильнее. Я открываю коробочку, а там кольцо! И тут звучит заветная фраза всех дам: «Будь моей женой!». В этот момент я ужасно опешила. Помню, как быстро сказала:" Да,конечно! Я хочу, но пока не до конца готова." Он все понял. Кольцо я, конечно, оставила. Внутри их было два, так что мы ими обменялись и решили, что до штампа в паспорте они будут соединять нас так. И тут он говорит: «Хорошо, тогда я буду звать тебя замуж каждый день!» Я подумала, что он шутит, поэтому улыбнулась, обняла его, поцеловала и забыла про это обещание. Эх, не знала я тогда, что меня ждет...

Действительно, до самого июля пока мы не расписались он звал меня замуж каждый божий день! Каждый! Вот такая у нас история. Вроде бы простая, а вроде бы и нет. А вы празднуете День святого Валентина? — написала Слуцкая.

Слуцкая — серебряный призер Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира, первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы, четырехкратная победительница финалов серии «Гран-при».