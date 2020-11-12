Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая — о выступлении ученицы Этери Тутберидзе, Майи Хромых на этапе Кубка России в Казани.

— До уровня Трусовой, Щербаковой и Косторной она явно не дотягивает, — приводит Teamrussia слова Слуцкой. — В свои 14 лет эта худая, но складная девочка еще не обладает тем мастерством, которое в ближайшем будущем позволило бы ей бросить вызов лидерам.