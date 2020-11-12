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Слуцкая — об ученице Тутберидзе Хромых: «До уровня Трусовой, Щербаковой и Косторной явно не дотягивает»

14:30
Майя Хромых. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Майя Хромых. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая — о выступлении ученицы Этери Тутберидзе, Майи Хромых на этапе Кубка России в Казани.

— До уровня Трусовой, Щербаковой и Косторной она явно не дотягивает, — приводит Teamrussia слова Слуцкой. — В свои 14 лет эта худая, но складная девочка еще не обладает тем мастерством, которое в ближайшем будущем позволило бы ей бросить вызов лидерам.

Дополнительная информация:

https://teamrussia.pro/olimpijskij-zhurnal/slova/chtoby-pobezhdat-trusovoj-i-kostornoj-nezachem-hodit-v-obnimku-mnenie-iriny-slutskoj/

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