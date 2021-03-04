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Допинг

РУСАДА объяснило 10-летнюю дисквалификацию фигуристки Сотсковой

17:21
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на официальном сайте объяснило дисквалификацию фигуристки Марию Сотскову на 10 лет.

20-летняя спортсменка нарушила пункты 2.1, 2.2, 2.5 общероссийских антидопинговых правил:

Наличие следов запрещенного вещества в допинг-пробе (как сообщил РИА Новости глава федерации, у нее обнаружили фуросемид);

— Попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода;

Попытка или фальсификация в любой составляющей допинг-контроля (ранее сообщалось, что в РУСАДА отправили поддельные документы).

Начало отсчета дисквалификации — с 6 апреля 2020 года, дата окончания — 5 апреля 2030 года. 8 июля фигуристка объявила о завершении карьеры.

Осенью 2020 года появилась информация, что Сотскова подделала медицинский документ, который объяснял наличие запрещенного вещества в ее организме. Сообщалось, что фигуристка сдала положительный допинг-тест на фуросемид, а после предоставила поддельную справку.

Дополнительная информация:

https://www.rusada.ru/news/disqualification/russian-figure-skating-federation_040321/

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