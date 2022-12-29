Синицина поделилась мнением о совмещении спортивной карьеры и личной жизни

Чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым рассказала о том, как в детстве переживала из-за того, что большая часть времени уходила на тренировки фигурным катанием.

«Я тренировалась в одном месте, жила в другом, а училась в третьем. Иногда находилось время на прогулки и встречи с друзьями, но его было мало. При этом я не скажу, что мое детство было хуже, чем у ребят со двора. Да, оно было другим, но нельзя сказать, что его совсем не было.

Во взрослом возрасте режим тоже не позволял жить обычную размеренную жизнь. Но я всегда точно знала, чего я хочу, какие у меня приоритеты. И благодаря этому у меня появились медали, к которым я всегда стремилась", — сказала Синицина Grazia.

Фигуристка в октябре этого года вышла замуж за своего партнера Никиту Кацалапова.