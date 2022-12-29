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Сегодня, 11:58

Валиева: «Номер по сериалу «Уэнсдей» взорвал сеть? Мы этого и добивались»

Валиева высказалась о показательном номере под музыку из сериала «Уэнсдей»
Виктория Кравченко
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала свой новый показательный номер под музыку из популярного сериала «Уэнсдей». Она рассказала, что планировалось, что этот образ вызовет интерес многих.

«Номер взорвал всю сеть? На самом деле мы этого и добивались. Это же супер! Мне очень интересно попробовать себя в таком образе, поэтому надеюсь, что будет еще много. Есть ли мечта станцевать под какую-то музыку или в каком-то образе? Не знаю. У меня мечта под какую-нибудь современную музыку откатать программу», — сказала Валиева в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.

Совю программу Валиева предствила на чемпионате России в Красноярске.

Валиева стала серебряным призером чемпионата России в Красноярске, она набрала 247,32 балла по сумме короткой и произвольной программ. Первое место заняла Софья Акатьева, у которой 249,74 балла.

Камила Валиева
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