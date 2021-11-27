Синицина и Кацалапов победили на этапе «Гран-при» в Сочи
17:08
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили на этапе «Гран-при» в Сочи (Россия).
За произвольный танец пара получила 124,91 балла. По сумме выступлений они набрали 211,72 балла.
Вторыми стали Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии (203,71). Замкнули тройку Лоранс Фурнье Бодри и Николай Соренсен из Канады (191,40).
Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин заняли шестое место (180,93). Елизавета Худайбердыева и Егор Базин оказались на восьмой строчке (177,51).
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