Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Синицина и Кацалапов победили на этапе «Гран-при» в Сочи

17:08
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили на этапе «Гран-при» в Сочи (Россия).

За произвольный танец пара получила 124,91 балла. По сумме выступлений они набрали 211,72 балла.

Вторыми стали Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии (203,71). Замкнули тройку Лоранс Фурнье Бодри и Николай Соренсен из Канады (191,40).

Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин заняли шестое место (180,93). Елизавета Худайбердыева и Егор Базин оказались на восьмой строчке (177,51).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Воевал, пять раз бежал из ГУЛАГа, спас рукопись, удостоенную Нобелевской премии. История отца советской тяжелой атлетики
В Болгарии высмеяли угрозы Кулебы в адрес России
0