Российские танцоры Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин рассказали о выступлении на этапе «Гран-при» в Сочи.

Алешин: Очень рады выступать, благодарны людям, которые пришли, посмотрели и поддержали.

Скопцова: Есть, над чем работать. Даже с точки зрения технической составляющей дорожки, шаговые элементы всегда требуют проработки, сделать идеально невозможно. Когда сами смотрим, всегда есть, к чему придраться.

— Чувствуете свой прогресс?

Скопцова: Конечно, надеялись, что и у вас будет такое ощущение. Программа все увереннее, протекает комфортнее.

— Вам долго не выставляли оценки после проката. Волновались?

Алешин: Сидеть было неплохо (смеется).

Скопцова: Когда откатали, были довольны. Для нас оценки не играли первостепенной роли —свою работу сделали, дальше не наша прерогатива.

— Какие дальнейшие планы?

Скопцова: Грандиозные.

Алешин: Скорее всего, будет еще один старт перед национальным чемпионатом.

По сумме выступлений пара набрала 180,93 балла.