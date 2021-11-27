Скопцова — Алешин: «Чувствуем свой прогресс, надеялись, что и у вас будет такое же ощущение»
Российские танцоры Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин рассказали о выступлении на этапе «Гран-при» в Сочи.
Алешин: Очень рады выступать, благодарны людям, которые пришли, посмотрели и поддержали.
Скопцова: Есть, над чем работать. Даже с точки зрения технической составляющей дорожки, шаговые элементы всегда требуют проработки, сделать идеально невозможно. Когда сами смотрим, всегда есть, к чему придраться.
— Чувствуете свой прогресс?
Скопцова: Конечно, надеялись, что и у вас будет такое ощущение. Программа все увереннее, протекает комфортнее.
— Вам долго не выставляли оценки после проката. Волновались?
Алешин: Сидеть было неплохо (смеется).
Скопцова: Когда откатали, были довольны. Для нас оценки не играли первостепенной роли —свою работу сделали, дальше не наша прерогатива.
— Какие дальнейшие планы?
Скопцова: Грандиозные.
Алешин: Скорее всего, будет еще один старт перед национальным чемпионатом.
По сумме выступлений пара набрала 180,93 балла.
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