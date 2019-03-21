Сильный прокат произвольной программы Забияко и Энберта на чемпионате мира. Видео

Российский дуэт Наталья Забияко и Александр Энберт показал свою произвольную программу на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.

У пары случился рассинхрон во время выполнения тройного сальхова. Дорожка шагов в концовке программы получила первый уровень Остальные элементы были выполнены без ошибок.

Они получили за свой прокат 144,02 балла и набрали в сумме 217,98, став бронзовыми призерами турнира.

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