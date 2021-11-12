Шома Уно выиграл короткую программу на «Гран-при Японии», Игнатов стал четвертым
Японский фигурист Шома Уно выиграл короткую программу на «Гран-при Японии» NHK Trophy. Он набрал 102.58 балла.
Вторым стал американец Винсент Чжоу с результатом 99.51. Замкнул тройку кореец Ча Чун Хван (95.92).
Российский фигурсит Макар Игнатов занял четвертое место (90.54). Его соотечественник Александр Самарин — седьмой (84.32).
Произвольную программу мужчины представят завтра.
Фигурное катание
Токио (Япония)
«Гран-при»
NHK Trophy
Мужчины
Короткая программа
1. Сома Уно (Япония) — 102.58
2. Винсент Чжоу (США) — 99.51
3. Ча Чун Хван (Корея) — 95.92
4. Макар Игнатов (Россия) — 90.54
5. Сота Ямамото (Япония) — 86.05
6. Маттео Риццо (Италия) — 84.78
7. Александр Самарин (Россия) — 84.32
8. Као Миура (Япония) — 76.62
9. Томоки Хиватаси (США) — 72.36
10. Нам Нгуен (Канада) — 64.28
11. Камден Пулкинен (США) — 55.53
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