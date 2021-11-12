Фигурист Игнатов рассказал о сложностях выступления на «Гран-при Японии»

Российский фигурист Макар Игнатов, набравший в короткой программе «Гран-при Японии» высокие 90,58 балла, поделился эмоциями от выступления.

— Честно говоря, стараюсь не думать о финале Гран-при. Ставлю задачу показать чистые прокаты. Сегодня были свои шероховатости. У дорожки второй уровень? Будем работать над этим. Но, учитывая все обстоятельства, обстановку... По баллам получилось чуть лучше, чем в Канаде. Тяжело как-то менять третий часовой пояс за неделю. Непонятно что, где, когда и как вообще.

— Видели, что случилось с Дарьей Усачевой?

— Я знаю о ситуации, которая произошла. Но я Дашу не видел, и ни с кем это не обсуждал. Поэтому подробностей не знаю. Я сюда соревноваться приехал, — ответил на вопросы корреспондента «СЭ» Игнатов.