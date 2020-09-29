Ше-Линн Бурн может поставить программу сыну Плющенко в следующем году

Известный канадский хореограф Ше-Линн Бурн может стать постановщицей программы Александра Плющенко в следующем году, рассказала мама фигуриста Яна Рудковская.

В нынешнем году Плющенко-младший катает под музыку из «Пиратов Карибского моря», программа поставлена его отцом, Сергеем Розановым и Александром Абтом.

Именно с этой программой Гном Гномыч выиграл турнир 50-летия «Самбо-70» с результатом 36,57 балла. Перед прокатом Плющенко пришлось отказаться от части наряда Джека Воробья — банданы, иначе судьи бы сняли балл за ненадлежащий костюм. (Дмитрий Кузнецов)