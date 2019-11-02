Сергей Воронов: «Программу по ходу выступления пришлось менять»

Сергей Воронов назвал безрезультатным свое выступление на этапе серии Гран-при в Гренобле. Один из самых опытных российских фигуристов занял на этапе в Гренобле шестое место с 220,98 баллами.

— Программу по ходу выступления пришлось менять, но дело даже не в этом — дело в не сделанных двух последних прыжках, и я хотел бы извиниться перед своими близкими, и прежде всего перед мамой, — цитирует Воронова ТАСС. — Оправданий для себя я не собираюсь искать, но, пожалуй, только я до конца знаю, чего мне это стоит — перебарывать себя. Да и чего оправдываться, результат — он либо есть, либо его нет. На данный момент его нет, остальное.