Серебряный прокат Тарасовой и Морозова на чемпионате мира. Видео

Российский дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов показал свою произвольную программу на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.

Партнер допустил ошибку на выезде с тройного сальхова, едва не коснувшись льда рукой. Позднее Морозов допустил аналогичную ошибку на первом прыжке в каскаде тройной тулуп+двойной тулуп+двойной тупуп.

Они получили за свой прокат 147, 26 балла и набрали в сумме 228,47. Дуэт установил мировой рекорд по сумме баллов за две программы, который через несколько минут обновили триумфаторы турнира - Суй Вэньцзинь и Хань Цун - 234,84 балла.

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