Семененко стал победителем Всероссийской спартакиады 2024, Кондратюк — второй
Евгений Семененко одержал победу на Всероссийской спартакиаде 2024.
За произвольную программу он получил 199,56 балла и по сумме двух программ набрал 304,40 балла.
Серебро на турнире завоевал Марк Кондратюк (297,72), бронзу — Владислав Дикиджи (283,48).
Соревнования по фигурному катанию проходят в Магнитогорске на ледовой арене «Металлург».
Всероссийская спартакиада 2024
Мужчины. Итог
1. Евгений Семененко — 304,40 балла
2. Марк Кондратюк — 297,72
3. Владислав Дикиджи — 283,48
4. Дмитрий Алиев — 282,78
5. Роман Савосин — 276,63
6. Андрей Мозалев — 254,32
7. Глеб Лутфуллин — 249,21
8. Даниил Самсонов — 241,84
9. Макар Игнатов — 227,37
10. Матвей Ветлугин — 226,04
11. Александр Самарин — 224,91
Произвольная программа
1. Евгений Семененко — 199,56 балла
2. Марк Кондратюк — 199,37
3. Дмитрий Алиев — 193,79
4. Владислав Дикиджи — 183,56
5. Роман Савосин — 178,18
6. Даниил Самсонов — 165,77
7. Андрей Мозалев — 161,79
8. Глеб Лутфуллин — 159,17
9. Макар Игнатов — 144,33
10. Александр Самарин — 143,86
11. Матвей Ветлугин — 129,97