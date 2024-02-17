Семененко стал победителем Всероссийской спартакиады 2024, Кондратюк — второй

Евгений Семененко одержал победу на Всероссийской спартакиаде 2024.

За произвольную программу он получил 199,56 балла и по сумме двух программ набрал 304,40 балла.

Серебро на турнире завоевал Марк Кондратюк (297,72), бронзу — Владислав Дикиджи (283,48).

Соревнования по фигурному катанию проходят в Магнитогорске на ледовой арене «Металлург».

Всероссийская спартакиада 2024

Мужчины. Итог

1. Евгений Семененко — 304,40 балла

2. Марк Кондратюк — 297,72

3. Владислав Дикиджи — 283,48

4. Дмитрий Алиев — 282,78

5. Роман Савосин — 276,63

6. Андрей Мозалев — 254,32

7. Глеб Лутфуллин — 249,21

8. Даниил Самсонов — 241,84

9. Макар Игнатов — 227,37

10. Матвей Ветлугин — 226,04

11. Александр Самарин — 224,91

Произвольная программа

1. Евгений Семененко — 199,56 балла

2. Марк Кондратюк — 199,37

3. Дмитрий Алиев — 193,79

4. Владислав Дикиджи — 183,56

5. Роман Савосин — 178,18

6. Даниил Самсонов — 165,77

7. Андрей Мозалев — 161,79

8. Глеб Лутфуллин — 159,17

9. Макар Игнатов — 144,33

10. Александр Самарин — 143,86

11. Матвей Ветлугин — 129,97