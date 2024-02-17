Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:07

Дикиджи прокомментировал свой минимальный отрыв от Алиева в борьбе за бронзу на Спартакиаде 2024

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал третье место на Всероссийской спартакиаде 2024.

Он набрал 283,48 балла, четвертое место у Дмитрия Алиева (282,78). Победителем соревнования стал Евгений Семененко (304,40).

— Как можно быть недовольным медалью? Можно было лучше, но я переживал сильнее, чем на чемпионате России. Отрыв от Алиева? Рад, что остался в тройке — можно сказать, отлегло. И отлегло потому, что закончились такие соревнования. Год назад я бы не поверил, что у меня будет такой сезон. Я понял, что я, оказывается, достаточно конкурентоспособный. Пора повышать планку своих целей.

Реально ли обыграть Семененко? Тут все мужики сильные. Он тоже, конечно. Думаю, это возможно. Как? Мне надо компоненты поднять, чисто катать, — сказал Дикиджи.

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Фигурное катание
Всероссийская Спартакиада 2024
Владислав Дикиджи
0
Читайте также
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Материалы сюжета: Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: расписание и основные материалы
Бобслеистки Дудкина и Трофимец выиграли соревнования двоек на Спартакиаде 2024
Семененко признался, что ему придется менять номер к турниру шоу-программ из-за регламента
Кто выиграет короткую программу Спартакиады у женщин? Онлайн-трансляция дня
Сборная Нижнего Новгорода выиграла в соревнованиях по лыжному двоеборью на Спартакиаде 2024
«Холодно 3,14». Большунов выиграл морозный марафон Спартакиады и продлил серию побед
Семененко стал победителем Всероссийской спартакиады 2024, Кондратюк — второй
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семененко стал победителем Всероссийской спартакиады 2024, Кондратюк — второй

Семененко признался, что ему придется менять номер к турниру шоу-программ из-за регламента
Новости
RSS RSS
Все новости