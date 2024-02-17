Дикиджи прокомментировал свой минимальный отрыв от Алиева в борьбе за бронзу на Спартакиаде 2024

Фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал третье место на Всероссийской спартакиаде 2024.

Он набрал 283,48 балла, четвертое место у Дмитрия Алиева (282,78). Победителем соревнования стал Евгений Семененко (304,40).

— Как можно быть недовольным медалью? Можно было лучше, но я переживал сильнее, чем на чемпионате России. Отрыв от Алиева? Рад, что остался в тройке — можно сказать, отлегло. И отлегло потому, что закончились такие соревнования. Год назад я бы не поверил, что у меня будет такой сезон. Я понял, что я, оказывается, достаточно конкурентоспособный. Пора повышать планку своих целей.

Реально ли обыграть Семененко? Тут все мужики сильные. Он тоже, конечно. Думаю, это возможно. Как? Мне надо компоненты поднять, чисто катать, — сказал Дикиджи.