Кондратюк — о выступлении на Спартакиаде: «Сегодня случилось возвращение, дальше посмотрим»

Российский фигурист Марк Кондратюк поделился впечатлениями от выступления на Спартакиаде, на которой набрал рекордные для себя в карьере 297 баллов.

«Это мой лучший результат в жизни. Сегодня да, случилось возвращение, дальше посмотрим. Последние два дня чувствовал, что я все могу и у меня все получается. Оставалось совладать с эмоциями. Спасибо тренерам, себе, судьям, зрителям, всем — я очень хотел откатать эту программу с четырьмя четверными», — сказал Кондратюк.

Также фигурист выразил отношение к уходу из спорта Александра Самарина.

«(Долгая пауза) Для меня Саша на протяжении 10 лет был примером в спорте и в жизни. Он прекрасный спортсмен, хороший, добрый, искренний человек я стремился быть похожим на него, не копией, но принимать лучшее, что в нем есть. Я понимал, что когда-то этот момент настанет, и меня всегда пугало, как я буду тренироваться дальше. Быть старшим в группе — определенная ответственность. Мне непривычно быть этой путеводной звездой», — добавил он.

Соревнования по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов в 2024 году проходят с 16 по 18 февраля. Фигуристы выступают в Магнитогорске на «Арене Металлург».

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