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Сегодня, 17:16

Семененко после серьезного падения сможет выступить на шоу Авербуха

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист Евгений Семененко восстановился после травмы и выступит на шоу Ильи Авербуха.

«Да, буду выступать на шоу Авербуха», — сказал Семененко РИА «Новости Спорт».

В середине апреля Семененко, выступая на шоу Евгения Плющенко, неудачно упал, пытаясь исполнить четверной прыжок, и ударился головой о лед.

Фигурист был госпитализирован, ему диагностировали сотрясение мозга. 25 апреля Семененко выписали из больницы.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220507/semenenko-1787406331.html
Евгений Семененко
Илья Авербух
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