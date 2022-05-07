Семененко после серьезного падения сможет выступить на шоу Авербуха

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Российский фигурист Евгений Семененко восстановился после травмы и выступит на шоу Ильи Авербуха.

«Да, буду выступать на шоу Авербуха», — сказал Семененко РИА «Новости Спорт».

В середине апреля Семененко, выступая на шоу Евгения Плющенко, неудачно упал, пытаясь исполнить четверной прыжок, и ударился головой о лед.

Фигурист был госпитализирован, ему диагностировали сотрясение мозга. 25 апреля Семененко выписали из больницы.