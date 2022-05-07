Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:16

Этери Тутберидзе на следующей неделе улетит в США

Тутберидзе на следующей неделе поедет в Бостон к своей дочери
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева., «СЭ»

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе приедет в Бостон к своей дочери Диане Дэвис, информирует The Skating Lesson.

Как отмечается, 19-летняя российская фигуристка, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, в местном клубе работает над новой программой. Ее ставит известный французский хореограф Бенуа Ришо.

Напомним, за время тренерской карьеры Тутберидзе подготовила олимпийских чемпионок — Юлию Липницкую, Алину Загитову, Анну Щербакову и Камилу Валиеву. А также серебряных призеров Олимпийских игр — Евгению Медведеву и Александру Трусову.

Диана Дэвис — серебряный призер чемпионата России (2022), бронзовый призер чемпионата России среди юниоров (2020) и победитель финала кубка России среди юниоров (2021).

Диана Дэвис
Этери Тутберидзе
3
0
Читайте также
Не стало старейшего гроссмейстера мира. Ему недавно исполнилось 100 лет
Что произошло после того, как Оливейра лишился титула чемпиона из-за лишних 200 граммов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семененко после серьезного падения сможет выступить на шоу Авербуха
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости