Этери Тутберидзе на следующей неделе улетит в США

Тутберидзе на следующей неделе поедет в Бостон к своей дочери

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе приедет в Бостон к своей дочери Диане Дэвис, информирует The Skating Lesson.

Как отмечается, 19-летняя российская фигуристка, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, в местном клубе работает над новой программой. Ее ставит известный французский хореограф Бенуа Ришо.

Напомним, за время тренерской карьеры Тутберидзе подготовила олимпийских чемпионок — Юлию Липницкую, Алину Загитову, Анну Щербакову и Камилу Валиеву. А также серебряных призеров Олимпийских игр — Евгению Медведеву и Александру Трусову.

Диана Дэвис — серебряный призер чемпионата России (2022), бронзовый призер чемпионата России среди юниоров (2020) и победитель финала кубка России среди юниоров (2021).