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Сегодня, 20:21

Тарасова оценила четверной тулуп Туктамышевой

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о четверном тулупе Елизаветы Туктамышевой, которая успешно приземлила этот прыжок на тренировочном сборе в Армении.

«Это достижение для каждой спортсменки-одиночницы. А для Лизочки особенно! Просто красотка, добилась своего! Конечно, после исполнения этого элемента она будет более конкурентной среди наших девочек. Чего уж ей! Все у нее пойдет, не сомневайтесь!

Меня не удивляет то, что Туктамышева в этом возрасте учит новые элементы. Меня это просто восхищает!» - приводит слова Тарасовой Sport24.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер мирового первенства-2021.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-05-06-tarasovu-voskhitil-chetvernoy-tulup-tuktamyshevoy-prosto-krasotka-ona-budet-boleye-konkurentnoy-sredi-nashikh-devochek
Елизавета Туктамышева
Татьяна Тарасова
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