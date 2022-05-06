Тарасова оценила четверной тулуп Туктамышевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о четверном тулупе Елизаветы Туктамышевой, которая успешно приземлила этот прыжок на тренировочном сборе в Армении.

«Это достижение для каждой спортсменки-одиночницы. А для Лизочки особенно! Просто красотка, добилась своего! Конечно, после исполнения этого элемента она будет более конкурентной среди наших девочек. Чего уж ей! Все у нее пойдет, не сомневайтесь!

Меня не удивляет то, что Туктамышева в этом возрасте учит новые элементы. Меня это просто восхищает!» - приводит слова Тарасовой Sport24.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер мирового первенства-2021.