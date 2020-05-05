Щербаковой понравилось прыгать на шинах. Фигуристка прошла полосу препятствий в домашних условиях
17:03
Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала видео в Instagram.
— Как вам такая тренировка? — написала Щербакова в Instagram. — А началось все с того, что я просто наткнулась на старое видео, как прохожу полосу препятствий. И я решила попробовать сделать что-то подобное дома. У меня получились два варианта, мне больше понравилось прыгать на шинах.
Как вам такая тренировка?? А началось всё с того, что я просто наткнулась на старое видео, как прохожу полосу препятствий??? И я решила попробовать сделать что-то подобное дома) У меня получились 2 варианта, мне больше понравилось прыгать на шинах? Кстати, хотите увидеть, как проходила съёмка этого видео???