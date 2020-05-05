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Щербаковой понравилось прыгать на шинах. Фигуристка прошла полосу препятствий в домашних условиях

17:03
Анна Щербакова. Фото Instagram
Анна Щербакова. Фото Instagram
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Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала видео в Instagram.

— Как вам такая тренировка? — написала Щербакова в Instagram. — А началось все с того, что я просто наткнулась на старое видео, как прохожу полосу препятствий. И я решила попробовать сделать что-то подобное дома. У меня получились два варианта, мне больше понравилось прыгать на шинах.

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