Щербаковой понравилось прыгать на шинах. Фигуристка прошла полосу препятствий в домашних условиях

Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала видео в Instagram.

— Как вам такая тренировка? — написала Щербакова в Instagram. — А началось все с того, что я просто наткнулась на старое видео, как прохожу полосу препятствий. И я решила попробовать сделать что-то подобное дома. У меня получились два варианта, мне больше понравилось прыгать на шинах.