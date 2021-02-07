Трехкратная чемпионка России Анна Щербакова с ошибками исполнила произвольную программу на Кубке Первого канала.

Фигуристка сделала четверной лутц, четверной флип с помаркой на приземлении, каскад тройной лутц+тройной тулуп, двойной аксель, допустила ошибку в каскаде тройной лутц+риттбергер (сделав второй прыжок в один оборот), далее она прыгнула каскад тройной флип+ойлер+тройной сальхов и тройной лутц. Щербакова набрала 169,06 балла за свой прокат.