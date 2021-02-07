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Валиева четвертой в мире исполнила тройной аксель и четверной прыжок в произвольной программе

20:06
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Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева выступила с произвольной программой на Кубке первого канала.

Она сделала тройной аксель, каскад четверной тулуп+двойной тулуп, четверной тулуп, тройной риттбергер, каскад тройной лутц+тройной тулуп, каскад тройной флип+ойлер+тройной сальхов, тройной лутц.

Лишь три фигуристки в мире исполняли четверные и тройной аксель в произвольной программе. Две из них — 13-летние россиянки Софья Акатьева и Софья Самоделкина. Первой в мире исполнительницей тройного акселя и четверного прыжка в произвольной была американка Алиса Лью.

Валиева набрала за свой прокат 179,19 балла.

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