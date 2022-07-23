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Сегодня, 17:44

Тарасова: «Малинин — очень способный мальчик, учитывая, что ему всего лишь 17 лет»

Иван Шитик
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала попадание американского фигуриста с российскими корнями Илью Малинина на новый сезон «Гран-при».

«Малинин — очень способный мальчик, учитывая, что ему всего лишь 17 лет. Он же прыгает одиночный аксель, а сможет ли претендовать на медаль или нет — зависит от составов.

Верю ли в его успех? Ну, это зависит от того, кто останется. Вообще до соревнований нельзя сказать, кто будет претендовать на призовое место», — сказала Тарасова Metaratings.ru.

Источник: https://metaratings.ru/news/tarasova-o-malinine-na-gran-pri-on-ochen-sposobnyy-malchik-1318275/
Татьяна Тарасова
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