Тарасова: «Малинин — очень способный мальчик, учитывая, что ему всего лишь 17 лет»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала попадание американского фигуриста с российскими корнями Илью Малинина на новый сезон «Гран-при».

«Малинин — очень способный мальчик, учитывая, что ему всего лишь 17 лет. Он же прыгает одиночный аксель, а сможет ли претендовать на медаль или нет — зависит от составов.

Верю ли в его успех? Ну, это зависит от того, кто останется. Вообще до соревнований нельзя сказать, кто будет претендовать на призовое место», — сказала Тарасова Metaratings.ru.