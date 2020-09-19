Щербакова пока недосягаема. Чемпионка России в новом платье сделала два каскада на тренировке короткой программы

В Сызрани прошла тренировка перед стартом первого этапа Кубка России. Одиночницы прокатывали свои короткие программы.

Фаворит этапа Анна Щербакова предстала в новом платье темно-синего оттенка и сделала в прокате под музыку сразу два каскада. Ее технически йнабор — двойной аксель, тройной флип + тройной риттбергер и тройной лутц + тройной риттбергер. На дорожках фигуристка отдыхала и исполняла их условно. Каскад Щербакова тренировала особенно усердно и ни разу ни с одного прыжка не упала.

Во второй разминке также выступают:

Анна Фролова — сделала тройной лутц, двойной аксель и флип + тулуп;

Майя Хромых — исполнила двойной аксель, тройной лутц и после небольшого отдыха флип + тулуп.

Камила Султанмагомедова — двойной аксель, флип и лутц + тулуп;

Мария Талалайкина прокат завалила, сделав две «бабочки».

В конце тренировки Хромых несколько раз заходила на четверной сальхов, но он неизбежно завершался падениями.

Короткая программа состоится сегодня, 19 сентября, в 14:55 по московскому времени. (Дмитрий Кузнецов)