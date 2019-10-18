Действующая чемпионка России, дебютантка взрослого сезона 15-летняя Анна Щербакова вошла в число самых тестируемых РУСАДА фигуристок с начала 2019 года, информирует ТАСС. Спортсменка дважды проходила допинг-контроль.

Также по второму разу в первый месяц осени прошли проверку танцоры Александра Степанова и Иван Букин. Дважды тестирование прошли Алена Косторная и выступающая в парном катании Наталья Забияко.

В сентябре допинг-тестирование РУСАДА прошли всего шесть фигуристов: Александр Энберт, Денис Ходыкин и Андрей Лазукин. Всего за первые девять месяцев 2019 года РУСАДА проверило 38 российских фигуристов.