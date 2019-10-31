Российская фигуристка Алена Косторная в видеоинтервью Первому каналу отметила, что не может выделить в себе одно конкретное, выделяющее ее качество.

— Я, Саша Трусова и Аня Щербакова — мы все вместе, — сказала Косторная. — Но при этом нас также воспринимают и по отдельности. Саша очень упертая, Аня — спокойная и интеллигентная. Во мне смешано много качеств, нельзя какое-то одно выделить.

Косторная выступит на французском этапе «Гран-при», который пройдет с 1 по 3 ноября в Гренобле. Короткая программа женщин на турнире состоится 1 ноября и начнется в 20.10 по московскому времени.