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«Саша — очень упертая, Аня — интеллигентная». Косторная — о Трусовой и Щербаковой

11:13
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Российская фигуристка Алена Косторная в видеоинтервью Первому каналу отметила, что не может выделить в себе одно конкретное, выделяющее ее качество.

— Я, Саша Трусова и Аня Щербакова — мы все вместе, — сказала Косторная. — Но при этом нас также воспринимают и по отдельности. Саша очень упертая, Аня — спокойная и интеллигентная. Во мне смешано много качеств, нельзя какое-то одно выделить.

Косторная выступит на французском этапе «Гран-при», который пройдет с 1 по 3 ноября в Гренобле. Короткая программа женщин на турнире состоится 1 ноября и начнется в 20.10 по московскому времени.

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Дополнительная информация

https://www.1tv.ru/sport/figurnoe-katanie-na-pervom/za-kadrom/alena-kostornaya-gruppa-tutberidze-zoloto-edinorogi

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