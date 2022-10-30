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Сегодня, 15:55

Самоделкина — о Трусовой: «Пока не могу устроить прыжковый баттл с ней, восстанавливаюсь»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка Софья Самоделкина рассказала о своих отношениях с Александрой Трусовой, а также объяснила, почему решила выполнить такой сложный контент на «Гран-при России» в Сочи.

«Приход Трусовой? Мы очень хорошо дружим. Самая интересная история была — я захожу на каток, прошу ключик, а мне говорят: «А Саша взяла». Подумала: «О, какая Саша?» А там она стоит в спортивном костюме. Конечно, очень классно, что она пришла. Я пока не могу устроить прыжковый баттл с ней, восстанавливаюсь. Катаемся вместе в одной группе.

Самый сложный контент в короткой в мире? Я это очень хочу сделать. Хочется сделать что-то первой, и я стараюсь. Шесть четверных у меня вряд ли получится, а в короткой — думаю, возможно. На тренировке много раз получалось с дупелем и иногда — с тройным", — сказала Самоделкина.

Ранее Самоделкина оценила свои падения во время выступления в короткой программе.

Фигурное катание
Александра Трусова
Софья Самоделкина
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