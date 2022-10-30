Самоделкина — о падении во время короткой программы: «Пока не поняла, почему вчера так произошло»

Российская фигуристка Софья Самоделкина прокомментировала свое выступление во вчерашней короткой программе на этапе «Гран-при России» в Сочи.

«Этот прокат был ожидаем. Я должна была делать четверной сальхов, как и аксель и лутц-риттбергер в короткой. Для меня вчера была неожиданность — такой прокат, но сегодня рада, что сальхов получился. Вкатывали связку сальхов-аксель вообще, но потом решили, что лучше чистенько, без тройного акселя.

Я пока не поняла, почему вчера так произошло, вроде, была так же настроена. Было все точно так же.

Как мотивировали? Я знаю, что у меня и мама, и папа смотрели, писали, другие близкие тоже. Я старалась не читать, не просматривать, но все же. Знала, что очень переживали, и я выходила показать, что это (неудача в короткой) была чистая случайность", — сказала Самоделкина.

15-летняя спортсменка два раза упала, с тройного акселя и каскала лутц + риттбергер. После этого она не стала общаться с журналистами.