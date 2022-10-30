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Сегодня, 16:00

Самоделкина прокомментировала непопадание в основной список сборной России

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка Софья Самоделкина прокомментировала непопадание в основной список сборной России.

— Мне казалось, что если я попаду в топ-5 или топ-6 чемпионата России, то буду в сборной. Стала пятой, думала, все, попадаю, классно. Когда узнала про список, я сначала так расплакалась! Не ожидала, что так будет. Не знала всех тонкостей, что все турниры учитываются. Потом с тренером проанализировали, и я поняла, что где-то не добрала очков на соревнованиях. Ну, нет меня в сборной — буду стараться попасть, — заявил Самоделкина.

Ранее был опубликован состав сборной России по фигурному катанию в сезоне-2022/2023.

Женщины: Камила Валиева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова.

Сборная России по фигурному катанию
Софья Самоделкина
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