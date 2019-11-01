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Самарин закроет короткую программу cреди мужчин на этапе «Гран-при» во Франции

10:41
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Короткую программу мужчин на французском этапе «Гран-при» согласно жребию будет закрывать вице-чемпион Европы Александр Самарин. Он выйдет на лед примерно в 18:00 по московскому времени.

Еще один россиянин Сергей Воронов выступит во второй разминке в 17:34. Антон Шулепов откроет короткую программу и выйдет на лед в 16:47.

Действующий чемпион мира Натан Чен выйдет на лед перед Самариным.

Французский Гренобль проводит соревнования с 1 по 3 ноября.

Фигурное катание: новости и обзоры, расписание, результаты и общий зачет Гран-при

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