Самарин закроет короткую программу cреди мужчин на этапе «Гран-при» во Франции

Короткую программу мужчин на французском этапе «Гран-при» согласно жребию будет закрывать вице-чемпион Европы Александр Самарин. Он выйдет на лед примерно в 18:00 по московскому времени.

Еще один россиянин Сергей Воронов выступит во второй разминке в 17:34. Антон Шулепов откроет короткую программу и выйдет на лед в 16:47.

Действующий чемпион мира Натан Чен выйдет на лед перед Самариным.

Французский Гренобль проводит соревнования с 1 по 3 ноября.

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