Самарин рассказал, почему обратился к проблеме соцсетей

Российский фигурист Александр Самарин отметил, что решил затронуть проблему соцсетей в жизни человека в произвольной программе, так как реальность сильно отличается от виртуальности.

Самарин отобрался в Финал «Гран-при», который пройдет 5-7 декабря в Турине. Произвольная программа Самарина посвящена жизни человека в соцсетях.

— Программа под довольно современную музыку о человеке, который мечется между реальным миром и миром интернета, — цитирует «РИА Новости» Самарина. — И маска (на спине) об этом свидетельствует. Кто-то постоянно живет в интернете, а нужно иногда и в (настоящую) жизнь выходить, потому что в интернете жизнь не такая, как в реальности.

?Я, если за мной посмотреть, нечасто пользуюсь интернет-порталами. Не вижу необходимости показывать всем, что я делаю в конкретную минуту. Кому это интересно? Сообщить что-то болельщикам, о той же поставленной программе — это одно. А выкладывать постоянно посты в духе «я поел», «я сделал то-то» не вижу смысла.