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Сегодня, 13:51

Рудковская: «Команда Плющенко — первые в истории чемпионы России по прыжкам! Это было заслуженно, логично, красиво»

Алина Савинова
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Яна Рудковская.
Фото Федор Успенский., «СЭ»

Российская телеведущая и продюсер Яна Рудковская поделилась впечатлениями от победы команды Евгения Плющенко на чемпионате России по прыжкам.

«Команда Плющенко — первые в истории чемпионы России по прыжкам в команде! Это было заслуженно, это было логично, это было красиво!», — написала Рудковская в Telegram-канале.

Также она прокомментировала преимущества и недостатки мероприятия.

«Плюс: первый в истории мирового фигурного катания прыжковый турнир! Федерация фигурного катания и Первый канал — молодцы! Поддержка спортсменам дается колоссальная. Минус: свист в зале. Весь зал, все понимающие люди, все болельщики, журналисты были в шоке. Это неприемлемо. И я буду об этом писать. Во-первых, мы сами недавно такие вещи проходили, во-вторых, мы за честный красивый спорт!

Согласна, что решение дать девочкам возможность прыгать только один ультра-си с повтором — спорное. Еще согласна вот с этой позицией: как Алиса Двоеглазова, которая упала на четверном лутце во второй попытке, выигрывает у девочки, которая сделала два четверных сальхова? Мне непонятно, и непонятно никому.

Отдельный респект Лизе Туктамышевой! Я не знаю вторую девушку — фигуристку в мире, которая в 25 лет бы прыгала 3,5 аксель и шла на прыжки в 4 оборота! А она это делает!", — добавила продюсер.

Второе место в командном турнире на чемпионат России по прыжкам заняла команда Этери Тутберидзе. На третьей позиции расположилась команда Алексея Мишина.

Соревнования проходили 4 декабря в Санкт-Петербурге.

Источник: https://t.me/doveoftheworld/1334
Фигурное катание
Евгений Плющенко
Яна Рудковская
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