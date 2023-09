Рублева — о прокате Степановой и Букина: «Фигуристы очень заметно расслабились внутренне»

Танцевальный тренер Екатерина Рублева поделилась мнением о прокате российских фигуристов Ивана Букина и Александры Степановой в танцах на льду.

«Глядя сегодня на Сашу и Ваню, я первым делом отметила для себя, что эти фигуристы очень заметно расслабились внутренне. Думаю, сказался и год паузы, которую каждый из партнеров по-своему пережил, и материнство Саши, и даже нынешняя ситуация, в которой мы лишены возможности выступать в крупных турнирах. Но я реально увидела в катании этих спортсменов хорошую, вальяжную расслабленность», — цитирует Рублеву RT.

В ритм-танце Степанова и Букин выступили под хиты Don't Worry Be Happy («Не волнуйся, будь счастлив») и U Can't Touch This («Тебе этого не повторить»).

Контрольные прокаты сборной России стартовали 16 сентября и завершатся 17-го числа.