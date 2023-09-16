Гончаренко: «Мне понравилась Валиева в новой короткой программе. Она повзрослевшая, сильная»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко оценила форму чемпионки Европы Камилы Валиевой на контрольных прокатах.

«Мне очень понравилась Камила в своей новой короткой программе, в ярком красном платье. У нее было прекрасное настроение, которое она передала всем зрителям, которые наблюдали этот прокат. Она в хорошей многообещающей форме, особенно для начала сезона. Молодец. Она повзрослевшая, сильная, у нее интересная программа», — цитирует Гончаренко Metaratings.ru.

Короткая программа Валиевой на сезон-2023/24 поставлена под блюз I See Red.

Контрольные прокаты сборной России стартовали 16 сентября и завершатся 17-го числа.