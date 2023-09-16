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Сегодня, 21:47

Гончаренко: «Мне понравилась Валиева в новой короткой программе. Она повзрослевшая, сильная»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко оценила форму чемпионки Европы Камилы Валиевой на контрольных прокатах.

«Мне очень понравилась Камила в своей новой короткой программе, в ярком красном платье. У нее было прекрасное настроение, которое она передала всем зрителям, которые наблюдали этот прокат. Она в хорошей многообещающей форме, особенно для начала сезона. Молодец. Она повзрослевшая, сильная, у нее интересная программа», — цитирует Гончаренко Metaratings.ru.

Короткая программа Валиевой на сезон-2023/24 поставлена под блюз I See Red.

Контрольные прокаты сборной России стартовали 16 сентября и завершатся 17-го числа.

Источник: https://metaratings.ru/news/goncharenko-valieva-povzroslevshaya-silnaya-kamila-ochen-ponravilas-s-novoi-korotkoi-programmoi-285167/
Фигурное катание
Инна Гончаренко
Камила Валиева
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