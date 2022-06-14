Российский чиновник рассказал, как представитель украинской федерации сфотографировался с россиянином на конгрессе ISU

Российский конькобежец и функционер Александр Кибалко, избранный в Совет ISU на прошедшем в Пхукете конгрессе Международного союза конькобежцев, в интервью «СЭ» рассказал о взаимодействии с украинцами на мероприятии. На открытии делегация Украины поставила вопрос о недопуске россиян к конгрессу.

— Совершенно рабочая атмосфера была, обычная. Если бы не выступление представителя Украины и его протест в начале, то вообще никаких изменений бы не заметили. В кулуарах все говорили, шутили. Шикарные отношения. Да, наверняка противоборствующая сторона собиралась, обсуждала, как действовать. Сто процентов действия были скоординированы, это было все видно и понятно. Те, кого, возможно, свое правительство или олимпийский комитет заставил, должны были высказаться, показать, что они против России и Белоруссии. Потому что была трансляция, и отмолчаться было нельзя. Вернутся потом, а им скажут: «А чего вы ничего не сказали-то?» И да, ко мне подходили, говорили: «Ну ты пойми, это не против тебя, ничего личного». Такое было.

— Украинцы подходили?

— Этот товарищ из фигурного катания, так что я с ним не знаком. У нас есть понятие семья ISU, люди давно ездят, все друг друга знают, тут был, показалось, не тот случай.

Но потом я обратил внимание на фотографию по окончании конгресса, на которой пять человек стояло — представители России и он тоже стоял в кадре, никаких проблем. Не то чтобы удивительно, но тоже факт. Я думал подойти пообщаться, но что мы друг другу скажем? Ничего против него я не имею, — сказал Кибалко.

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