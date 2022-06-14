Российский фигурист Михаил Коляда, выступающий в мужском одиночном катании, признался в интервью, что не готов завершать профессиональную карьеру.

«Пока есть здоровье, желание и мотивация — надо кататься, потому что тренировать я успею всегда. Важно использовать то, что есть сейчас. У меня есть потенциал, хочу его реализовать. Уверен, что еще не достиг своего потолка», — приводит слова Коляды пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Также 27-летний фигурист признался, что его поддерживают тренеры и Федерация.

Ранее Коляда рассказал о новых программах на сезон и работе с Ильей Авербухом.