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Сегодня, 15:26

Коляда: «Пока есть здоровье, желание и мотивация — надо кататься»

Коляда не намерен завершать профессиональную карьеру
Галина Глазко
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Российский фигурист Михаил Коляда, выступающий в мужском одиночном катании, признался в интервью, что не готов завершать профессиональную карьеру.

«Пока есть здоровье, желание и мотивация — надо кататься, потому что тренировать я успею всегда. Важно использовать то, что есть сейчас. У меня есть потенциал, хочу его реализовать. Уверен, что еще не достиг своего потолка», — приводит слова Коляды пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Также 27-летний фигурист признался, что его поддерживают тренеры и Федерация.

Ранее Коляда рассказал о новых программах на сезон и работе с Ильей Авербухом.

Михаил Коляда
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