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Сегодня, 14:32

Ставиский поставит программы Степановой и Букину на новый сезон

Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Александра Степанова и Иван Букин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский и болгарский фигурист Максим Ставиский будет хореографом-постановщиком программ действующих чемпионов России в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина на новый сезон. Об этом сообщили сами спортсмены в подкасте «Ход коньком».

«В этом году мы хотели бы подключить Максима Ставиского, очень хотели бы с ним поработать. Так как у нас на сегодняшний день большая команда, думаю, что каждый внесёт какой-то вклад. Мы ему рассказали, что примерно хотим, какие-то мелодии передавали, но он попал. Одним сообщением он попал, нам понравилось», — сказала Степанова.

«Музыку предложил он. Вы знаете эту музыку точно», — добавил Букин.

Степанова и Букин — двукратные чемпионы России. На Олимпиаде в Пекине танцевальный дуэт занял шестое место.

В новом сезоне темой ритм-танца для взрослых названы латиноамериканские танцевальные стили: не менее двух на выбор из сальсы, бачаты, меренге, мамбо, ча-ча-ча, румбы и самбы. Дорожка шагов должна исполняться в другом латиноамериканском стиле.

Максим Ставиский — двукратный чемпион мира, выступавший в танцах на льду в паре с Албеной Денковой. В настоящее время он работает в команде Ильи Авербуха.

Александра Степанова/ Иван Букин
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