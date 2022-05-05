ISU будет снижать GOE за смену ребра в каскаде и касание льда свободной ногой между прыжками

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил новые штрафные пункты при оценивании качества исполнения элементов (GOE) в одиночном и парном катании. Соответствующее положение опубликовано на официальном сайте ISU.

В настоящее время качество исполнения оценивается судьями по системе от -5 до +5 — за каждый элемент арбитры выставляют GOE. В зависимости от наличия ошибок или выдающихся характеристик элемента, движений и поз, которые усложняют исполнение элемента, GOE может быть отрицательным или положительным.

Для прыжков, вращений, дорожки шагов и хореографической последовательности существуют критерии, которыми арбитры должны следовать при выставлении GOE — то есть, ставить оценки согласно количеству засчитанных критериев.

Теперь ISU добавил в штрафные пункты смену ребра между прыжками в каскаде и касание льда свободной ногой между прыжками. Эти моменты будут считаться за ошибку. За их исполнение фигуристы будут получать снижение GOE от -1 до -2.

Также среди нововведений ISU появился критерий «плохой отрыв». Под данным понятием подразумевается отталкивание ребром на зубцовых прыжках, исполнение тулупа как «ту-акселя» и лишние обороты на льду перед отрывом. Эти ошибки будут наказываться снижением GOE от -1 до -3.