Российский фигурист высказался о четверных элементах в парном катании

Российский фигурист, серебряный призер юношеских Олимпийских игр и финала юниорской серии «Гран-при» Илья Миронов в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к элементам повышенной сложности, в том числе четверным прыжкам в парном катании.

«Еще лет пять назад каскады тройных — это был высший уровень для одиночниц, а сейчас смотришь на женское одиночное или Нэтана Чена и думаешь: когда же пары дойдут до четверных? Будет нужно — что делать, будем пробовать. Но если честно, страшновато. Парное катание — сложный вид фигурного катания в плане подготовки и координации. Нужно уметь и кидать, и ловить, и собираться на прыжках. Нужна и сила, и координация. Если добавить к этому еще по обороту... будет тяжело. К сожалению, элементы ультра-си сейчас и правда не особо поощряются. Самый банальный пример, давайте рассчитаем математически. Тройная подкрутка стоит шесть баллов. Четверная подкрутка на базовый уровень стоит 6,40 балла. Представим, что даже будет она стоить восемь баллов. Чтобы поймать идеально ровно четверную подкрутку, должно совпасть много факторов, а этого очень сложно достичь.

Обычно исполнение все равно идет пусть с небольшими, но косяками. И от судей в лучшем случае получишь по нулям. Мы видим, что выгоднее сделать тогда тройную подкрутку на +4, и получишь 8,40 балла. Это уже больше, чем четверная подкрутка четвертого уровня (!) по нулям. Та же аналогия прослеживается с выбросами. Плюс в плане выбросов огромный риск травматизма. Где-то партнерша в момент не попала, партнер ошибся, малейшая деталь не так — и все. Может быть тяжелая травма", — сказал Миронов.

Отметим, что ранее Миронов выступал в паре с Дианой Мухаметзяновой, с февраля этого года он тренируется с Екатериной Гейниш.