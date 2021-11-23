Российский фигурист заявил, что его взаимоотношения с партнершей улучшились после разрыва в спорте

Российский фигурист, серебряный призер юношеских Олимпийских игр и финала юниорской серии «Гран-при» Илья Миронов в интервью «СЭ» рассказал о том, как продолжает общаться с фигуристкой Дианой Мухаметзяновой, после того как они прекратили совместные выступления.

«Могу честно сказать, что у нас после того, как мы расстались, в плане спорта отношения сильно улучшились. Пара месяцев небольших терок, и сейчас мы общаемся достаточно близко, желаем друг другу удачи. Мы, когда вместе катались, никогда так близко не общались, не понимали друг друга. Причем многие пары говорят, что у них такое происходило. Как только пара распадается, конфликты забываются, а дружба крепнет. Сравнить разрыв в спорте с разрывом в браке? Скажу так, я на своем опыте такого еще не испытывал, не женился и не разводился. (Смеется.) Поэтому точно сказать не могу. Но в целом, пожалуй, соглашусь, звучит убедительно. И правда больше ничего не связывает, нет лишнего повода для конфликта. Уходят все бытовые вопросы. А общие интересы и дружба остаются. Так что и правда как добрая история развода, когда все по взаимному согласию».

Отметим, что Мухаметзянова после разрыва пары с Ильей Мироновым выступила на нескольких стартах с Владиславом Антонышевым, однако и этот дуэт в итоге просуществовал недолго.