Фигурист Миронов высказался о судействе: «Сердце колется! Критерии оценок есть, но ими не пользуются»

Российский фигурист, серебряный призер юношеских Олимпийских игр и финала юниорской серии «Гран-при» Илья Миронов в интервью «СЭ» выразил мнение по поводу сложностей в понимании судейских оценок за компоненты.

«С математической точки зрения мне почти всегда все понятно, я уверенно считаю баллы. Но вот компоненты... С ними всегда вопросы. Честно, я, видимо, пока слишком ленив сесть и разобраться во всех этих критериях. Ими не пользуются, но они есть. Прямо сердце колется. Но нужно хотя бы знать, что, как и за что должны оценивать, чтобы потом если и предъявлять за оценки, то строго по делу. С умом. А по статистике компоненты прямо пропорциональны технической оценке. Мне же хочется понимать, за что и как я получаю те или иные оценки за компоненты. Прогрессировать и видеть результат своей работы в баллах», — сказал Миронов.

Отметим, что ранее Миронов выступал в паре с Дианой Мухаметзяновой, с февраля этого года он тренируется с Екатериной Гейниш.