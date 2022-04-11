«Были косые взгляды». Фигурист Алиев сравнил свой успех на Пхенчхане-2018 и выступления Кондратюка в олимпийском сезоне

Российский фигурист, чемпион Европы Дмитрий Алиев в интервью «СЭ» признался, что успех Марка Кондратюка в олимпийском сезоне мотивировал всех российских одиночников.

— Да, было такое. Сейчас я многое переосмыслил. Даже не сказать, что я прямо над чем-то долго думал, просто не заметил в какой-то момент, как все вокруг вдруг поменялось. Впечатления, мировоззрение. После Олимпиады, наверное. У меня друг туда съездил, Марк [Кондратюк]. Я на него посмотрел, и жажда появилась — блин, я еще могу! Есть ещё порох, по-мужски посоперничать. И принял решение себя не загонять, а отпустить ситуацию. И сейчас идут шоу, спасибо Яне Рудковской, Евгению Плющенко, также Илье Авербуху, которые зовут меня на мероприятия. С ними выступаю, благодаря шоу себя тоже тренирую, вижу, какие ребята вокруг катаются, конечно, хочется не отставать. Меня это держит и мотивирует.

— Марк своим успехом подзарядил всех российских одиночников?

— Очень. Так же, как в 2018 году все были в шоке от меня. Первый сезон, олимпийский, мне 18 лет, я поехал, ещё и достойно выступил в личном зачете, и тоже все говорили: «Да как так? Так невозможно, это нечестно!»

— Завидовали?

— Да, есть такое. Напрямую. Косые взгляды были. В тот момент они меня не убивали, потому что я сам изнутри был настолько сильный! Зарядился всем, где я был, что я делал, и эти взгляды даже меня подпитывали, и я еще крепче становился. Но потом случились психологические срывы, в следующем сезоне.

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