Российский фигурист Александр Коровин будет выступать за Филиппины

Российский фигурист Александр Коровин будет выступать за сборную Филиппин в паре с Изабеллой Гамес, информирует местный союз конькобежцев в Twitter.

Curious about how Figure Skating Pair athletes Isabella and Alex surpass their challenges? Listen to how loving what you do can be your breakthrough. ??#IsabellaGamez #Challenges #FigureSkating #Philippines pic.twitter.com/tdwCzNvXNM — Philippine Skating Union (@phskating) August 17, 2021

Ранее Коровин катался с Алисой Ефимовой, вместе они стали победителями Кубка России и Универсиады. Их дуэт распался после чемпионата России-2020.