Российский фигурист Александр Коровин будет выступать за Филиппины
17:25
Российский фигурист Александр Коровин будет выступать за сборную Филиппин в паре с Изабеллой Гамес, информирует местный союз конькобежцев в Twitter.
Ранее Коровин катался с Алисой Ефимовой, вместе они стали победителями Кубка России и Универсиады. Их дуэт распался после чемпионата России-2020.
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