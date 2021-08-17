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Российский фигурист Александр Коровин будет выступать за Филиппины

17:25
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Российский фигурист Александр Коровин будет выступать за сборную Филиппин в паре с Изабеллой Гамес, информирует местный союз конькобежцев в Twitter.

Ранее Коровин катался с Алисой Ефимовой, вместе они стали победителями Кубка России и Универсиады. Их дуэт распался после чемпионата России-2020.

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Иван Шитик все материалы автора

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