Россия не будет претендовать на проведение отмененного этапа «Гран-при» в Китае

Федерация фигурного катания на коньках России не планирует подавать заявку на проведение в стране ноябрьского этапа «Гран-при», который должен быть состояться в китайском Чунцине.

«Россия проводит свой этап — Кубок Ростелекома. Это все. Мы будем проводить свой этап, который у нас назначен», — сказал генеральный директор федерации Александр Коган ТАСС.

Чтобы сохранить прежним число этапов «Гран-при», ISU предлагает членам организации, которые заинтересованы в проведении мероприятия в первоначально запланированную дату (с 4 по 7 ноября 2021 года), подать соответствующую заявку.