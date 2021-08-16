Россия не будет претендовать на проведение отмененного этапа «Гран-при» в Китае
18:43
Федерация фигурного катания на коньках России не планирует подавать заявку на проведение в стране ноябрьского этапа «Гран-при», который должен быть состояться в китайском Чунцине.
«Россия проводит свой этап — Кубок Ростелекома. Это все. Мы будем проводить свой этап, который у нас назначен», — сказал генеральный директор федерации Александр Коган ТАСС.
Чтобы сохранить прежним число этапов «Гран-при», ISU предлагает членам организации, которые заинтересованы в проведении мероприятия в первоначально запланированную дату (с 4 по 7 ноября 2021 года), подать соответствующую заявку.
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