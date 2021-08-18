«Удивительно, не правда ли?» Слуцкая отреагировала на заявление ISU о трансгендерах

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая отреагировала на заявление Международного союза конькобежцев (ISU) о политике в отношении трансгендеров.

«Вот это да! Мужская художественная гимнастика — это, оказывается, цветочки! В фигурном катании теперь могут принимать участие трансгендеры. То есть ISU опубликовал заявление, в соответствии с которым трансгендеры получают право перехода из одной категории фигурного катания в другую! Для этого, конечно, нужно выполнить ряд определенных условий, но все же.

Вот так, любовался ты красивым мужским катанием, а завтра этот любимчик уже твой соперник. Удивительно, не правда ли?» — написала Слуцкая в Instagram.

13 августа ISU опубликовал правила участия трансгендеров в соревнованиях под эгидой организации.

Сменившие пол женщины имеют право соревноваться с мужчинами без ограничений, а сменившие пол мужчины могут выступать с женщинами только при условии, что их общий уровень тестостерона будет ниже 5 нмоль/л в течение 12 месяцев до первого соревнования и во время всего последующего соревновательного периода.