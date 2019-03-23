Российские фигуристы выиграли первую медаль в танцах на льду на чемпионатах мира с 2013 года

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали серебряными призерами чемпионата мира в японской Сайтаме. Эта медаль стала первой для России с 2013 года.

Последний раз российские фигуристы становились призерами чемпионата мира в 2013 году, когда Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев завоевали бронзу. Турнир проходил в канадском Лондоне.

Еще российский танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин был близок к бронзовой награде. Они занимали третью строчку после ритм-танца, однако по сумме за два проката уступили два балла американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

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