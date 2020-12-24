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Российские фигуристы рассказали, есть ли очередь в сборной по танцам на льду

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Танцоры на льду, занявшие три первых места в ритм-танце чемпионата России, ответили на вопрос, существует ли очередь из спортсменов в их виде фигурного катания. Ранее чемпион Европы в парном катании Дмитрий Козловский после одного из прокатов крикнул «в очередь!», что привело к дискуссии о допустимости такого «трэштока» и осуждению со стороны соперников.

Александра Степанова: «Я думаю, очередь — не совсем правильное слово, скорее нужно заслужить признание судей и болельщиков. И все приходит с опытом. Очень мало у кого удается выйти и сразу блистать. Я знаю только одну такую пару — Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. У них это получилось. В очереди мы сидим, ничего не делаем. А все работают, набираются опыта, показывают, что могут».

Джонатан Гуррейро: «Я не буду отвечать на этот вопрос, мне кажется, вопрос некорректен».

Анастасия Скопцова: «Я согласна с Сашей. Мне кажется, очереди нет, есть некий рейтинг, который надо заслужить. Есть даже официальный рейтинг ISU, который имеет место быть, и его все смотрят. Каждый работает на него».

(Дмитрий Кузнецов)

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