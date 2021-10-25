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Российские фигуристы получили паспорта с канадскими визами для поездки в Ванкувер на этап «Гран-при»

Российские фигуристы получили паспорта с канадскими визами
15:05
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российские фигуристы и тренеры получили канадские визы для поездки в Ванкувер на второй этап серии «Гран-при».

Ранее президент ФФККР Александр Горшков сообщил, что визы будут получены сегодня, 25 октября, во второй половине дня.

22 октября Федерация фигурного катания России сообщила, что визы для въезда в Канаду все еще не получили Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Евгений Семененко, Макар Игнатов, их тренеры и один технический специалист.

Второй этап серии «Гран-при» по фигурному катанию Skate Canada пройдет с 29 по 31 октября в Ванкувере.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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