Российские фигуристы получили паспорта с канадскими визами для поездки в Ванкувер на этап «Гран-при»

Российские фигуристы и тренеры получили канадские визы для поездки в Ванкувер на второй этап серии «Гран-при».

Ранее президент ФФККР Александр Горшков сообщил, что визы будут получены сегодня, 25 октября, во второй половине дня.

22 октября Федерация фигурного катания России сообщила, что визы для въезда в Канаду все еще не получили Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Евгений Семененко, Макар Игнатов, их тренеры и один технический специалист.

Второй этап серии «Гран-при» по фигурному катанию Skate Canada пройдет с 29 по 31 октября в Ванкувере.