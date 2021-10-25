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Премьера ледового шоу «Анна Каренина» состоится в Москве, несмотря на локдаун

Премьера ледового шоу «Анна Каренина» состоится в Москве в запланированные даты
14:53
Илья Авербух. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Илья Авербух. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Режиссер-постановщик Илья Авербух сообщил, что премьера его нового ледового спектакля «Анна Каренина» пройдет в Москве, как и планировалось ранее. Об этом он рассказал в своем обращении к зрителям в Instagram.

«Дорогие друзья! Уважаемые зрители! Хочу сообщить вам, что премьерные показы спектакля «Анна Каренина» в Москве пройдут в обьявленные ранее даты — с 4 по 14 ноября в «Лужниках». Мероприятия состоятся, они согласованы к проведению, но пройдут с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора по наличию QR-кодов у зрителей и социальному дистанцированию. С правилами посещения мероприятия вы можете ознакомиться в местах покупки билетов», — говорится в сообщении.

Главные роли в представлении исполнят Оксана Домнина, Максим Шабалин, Роман Костомаров, Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Александр Энберт, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Албена Денкова и Максим Ставиский.

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Отдел спорта «СЭ» все материалы автора
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