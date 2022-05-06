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Сегодня, 11:03

«Какая королева». Фигуристка Трусова показала фото в платье на яхте в Дубае

Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александра Трусова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала новый пост в своем Telegram-канале. 17-летняя вице-чемпионка олимпийских игр показала подписчикам фото с яхты. На фоне — колесо обозрения, которое она также посетила.

Отпуск девушка проводит в Дубае.

Пользователи оставили много положительных комментариев под постом Трусовой, наградив ее эпитетами: лучшая, красотка, шикарная, королева и т.д.

Трусова является бронзовой призеркой чемпионата мира-2021. На ее счету также бронзовые медали чемпионатов Европы (2020, 2022).

Александра Трусова
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